ОЭСР хочет, чтобы Украина облегчила регуляторное бремя и способствовала конкуренции

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что ключевым для восстановления Украины и роста инвестиций является укрепление верховенства права, облегчение регуляторного бремени, а также содействие конкуренции и инновациям, вместе с улучшением доступа к финансированию.

Об этом сказано в экономическом обзоре ОЭСР: Украина 2025, передает "Укринформ".

В обзоре говорится, что агрессивная война России нанесла огромный ущерб Украине и привела к перемещению около четверти населения.

Однако после первого потрясения экономика постепенно адаптировалась благодаря эффективным политическим мерам и существенной внешней поддержке.

Однако ОЭСР предостерегает, что ситуация с безопасностью, дефицит рабочей силы и энергии продолжают препятствовать деятельности, тогда как уровень перемещения населения, безработица и бедность остаются высокими.

ОЭСР также ожидает, что мощное восстановление и реконструкция потребуют надежного и прозрачного фискального управления через повышение эффективности расходов и мобилизации внутренних доходов, сохраняя при этом значительную внешнюю фискальную поддержку.

Как сказано в обзоре, как только ситуация нормализуется, необходимо создавать условия для реинтеграции демобилизованных военнослужащих и перемещенных лиц в рабочую силу.

"Улучшение рамочных условий для бизнеса путем укрепления верховенства права, облегчения регуляторного бремени, содействие конкуренции и инновациям, а также улучшение доступа к финансированию будет ключевым для восстановления и будет способствовать росту инвестиций, повышению производительности и развитию экспорта", - акцентировали в ОЭСР.

Напомним:

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн считает, что Украина существенно продвинулась в борьбе против коррупции.