Генсек ОЕСР високо оцінив успіхи України в боротьбі проти корупції

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн вважає, що Україна суттєво просунулася в боротьбі проти корупції.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми вражені тим, наскільки публічно, відкрито підходить до цих завданнях уряд, незважаючи на агресивну війну. Ви суттєво просунулися в боротьбі проти корупції", – заявив Корманн.

За його словами, в певних ключових моментах Україна вже практично досягнула середнього рівня по ОЕСР.

Він наголосив, що ОЕСР сподівається, що сприяння боротьбі з корупцією буде продовжуватися.

Також Корманн заявив про необхідність посилювати систему державного аудиту, а також систему управління ризиком корупції.

"Загалом Україна понизила свої ризики корупції. Вона проводить подальше навчання і перенавчання своїх фахівців… Це стосується і приватного сектору, але це мусить стосуватися і малого, і середнього бізнесу: щоб вони так само відіграли свою роль в боротьбі з корупцією", – підкреслив він.

Нагадаємо:

Організація економічного співробітництва та розвитку відзначила прогрес України у зміцненні публічної доброчесності та опублікувала відповідну оцінку, що охоплює 2023-2024 роки.

Наприкінці квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою усі посадові особи митних органів підлягатимуть перевірці на доброчесність раз на три роки.