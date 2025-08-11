"Дія" готова заплатити 228 мільйонів за обладнання для розвитку штучного інтелекту на базі Nvidia

Держпідприємство "Дія" Міністерства цифрової трансформації 7 серпня оголосило відкриті торги на закупівлю комплексів програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" очікуваною вартістю 227,53 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на "Прозорро".

Переможець має поставити два комплекси програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" до червня 2026 року.

Кожен із цих комплексів включатиме:

2 обчислювальні вузли з GPU та рідинним охолодженням (DLC);

5 вузлів керування (Management Node);

1 вузол керування та моніторингу кластера (Cluster Management Node);

1 комутатор обчислювальної шини InfiniBand;

2 комутатори мережі зберігання даних та керуючої шини;

2 комутатори транспортної мережі;

1 комутатор Out-of-Band (OOB);

1 масштабована платформа зберігання даних;

1 шафу з компонентами системи рідинного охолодження Direct Liquid Cooling (DLC) і Rear Door Heat Exchanger (RDHX);

1 шафу з Rear Door Heat Exchanger (RDHX);

16 ліцензій на програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise

7 ліцензій на програмне забезпечення управління та моніторингу кластера.

Тендер передбачає заводські тестування, впровадження (інсталяцію) у центрах обробки даних, а також ІТ-підтримку і управління сервісом протягом трьох років для всієї системи.

Нагадаємо:

Мінцифра 7 серпня повідомила, що починає створювати AI Factory (Суверенна фабрика штучного інтелекту) – "проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться потужна національна інфраструктура для запуску державних ШІ-сервісів".