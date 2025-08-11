"Дія" готова заплатити 228 мільйонів за обладнання для розвитку штучного інтелекту на базі Nvidia
Держпідприємство "Дія" Міністерства цифрової трансформації 7 серпня оголосило відкриті торги на закупівлю комплексів програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" очікуваною вартістю 227,53 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на "Прозорро".
Переможець має поставити два комплекси програмно-апаратних засобів "Суверенна фабрика штучного інтелекту" до червня 2026 року.
Кожен із цих комплексів включатиме:
- 2 обчислювальні вузли з GPU та рідинним охолодженням (DLC);
- 5 вузлів керування (Management Node);
- 1 вузол керування та моніторингу кластера (Cluster Management Node);
- 1 комутатор обчислювальної шини InfiniBand;
- 2 комутатори мережі зберігання даних та керуючої шини;
- 2 комутатори транспортної мережі;
- 1 комутатор Out-of-Band (OOB);
- 1 масштабована платформа зберігання даних;
- 1 шафу з компонентами системи рідинного охолодження Direct Liquid Cooling (DLC) і Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- 1 шафу з Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- 16 ліцензій на програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise
- 7 ліцензій на програмне забезпечення управління та моніторингу кластера.
Тендер передбачає заводські тестування, впровадження (інсталяцію) у центрах обробки даних, а також ІТ-підтримку і управління сервісом протягом трьох років для всієї системи.
Нагадаємо:
Мінцифра 7 серпня повідомила, що починає створювати AI Factory (Суверенна фабрика штучного інтелекту) – "проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться потужна національна інфраструктура для запуску державних ШІ-сервісів".