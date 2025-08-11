Украинская правда
"Дія" готова заплатить 228 миллионов за оборудование для развития искусственного интеллекта на базе Nvidia

Виктор Волокита — 11 августа, 12:00
Госпредприятие "Дія" Министерства цифровой трансформации 7 августа объявило открытые торги на закупку комплексов программно-аппаратных средств "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" ожидаемой стоимостью 227,53 млн грн.

Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на "Прозорро".

Победитель должен поставить два комплекса программно-аппаратных средств "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" до июня 2026 года.

Каждый из этих комплексов будет включать:

  • 2 вычислительных узла с GPU и жидкостным охлаждением (DLC);
  • 5 узлов управления (Management Node);
  • 1 узел управления и мониторинга кластера (Cluster Management Node);
  • 1 коммутатор вычислительной шины InfiniBand;
  • 2 коммутатора сети хранения данных и управляющей шины;
  • 2 коммутатора транспортной сети;
  • 1 коммутатор Out-of-Band (OOB);
  • 1 масштабируемая платформа хранения данных;
  • 1 шкаф с компонентами системы жидкостного охлаждения Direct Liquid Cooling (DLC) и Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
  • 1 шкаф с Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
  • 16 лицензий на программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise
  • 7 лицензий на программное обеспечение управления и мониторинга кластера.

Тендер предусматривает заводские тестирования, внедрение (инсталляцию) в центрах обработки данных, а также ИТ-поддержку и управление сервисом в течение трех лет для всей системы.

Напомним:

Минцифра 7 августа сообщила, что начинает создавать AI Factory (Суверенная фабрика искусственного интеллекта) - "проект, благодаря которому в Украине появится мощная национальная инфраструктура для запуска государственных ИИ-сервисов".

