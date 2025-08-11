"Дія" готова заплатить 228 миллионов за оборудование для развития искусственного интеллекта на базе Nvidia
Госпредприятие "Дія" Министерства цифровой трансформации 7 августа объявило открытые торги на закупку комплексов программно-аппаратных средств "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" ожидаемой стоимостью 227,53 млн грн.
Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на "Прозорро".
Победитель должен поставить два комплекса программно-аппаратных средств "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" до июня 2026 года.
Каждый из этих комплексов будет включать:
- 2 вычислительных узла с GPU и жидкостным охлаждением (DLC);
- 5 узлов управления (Management Node);
- 1 узел управления и мониторинга кластера (Cluster Management Node);
- 1 коммутатор вычислительной шины InfiniBand;
- 2 коммутатора сети хранения данных и управляющей шины;
- 2 коммутатора транспортной сети;
- 1 коммутатор Out-of-Band (OOB);
- 1 масштабируемая платформа хранения данных;
- 1 шкаф с компонентами системы жидкостного охлаждения Direct Liquid Cooling (DLC) и Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- 1 шкаф с Rear Door Heat Exchanger (RDHX);
- 16 лицензий на программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise
- 7 лицензий на программное обеспечение управления и мониторинга кластера.
Тендер предусматривает заводские тестирования, внедрение (инсталляцию) в центрах обработки данных, а также ИТ-поддержку и управление сервисом в течение трех лет для всей системы.
Напомним:
Минцифра 7 августа сообщила, что начинает создавать AI Factory (Суверенная фабрика искусственного интеллекта) - "проект, благодаря которому в Украине появится мощная национальная инфраструктура для запуска государственных ИИ-сервисов".