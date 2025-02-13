"Сенс Банк" замовив обслуговування офісу, постраждалого від ракети

АТ "Сенс Банк" (націоналізований колишній "Альфа-Банк Україна") 25 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Будстар Груп" про обслуговування свого головного офісу на 54,71 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

На 2025-2026 роки замовили регламентні роботи з комплексного технічного обслуговування інженерних та енергосистем багатофункціонального комплексу з офісними приміщеннями БЦ "Торонто" головного офісу банку. Вартість за місяць становить 2,28 млн грн.

Йдеться про офісну підтримку, адміністрування договорів з постачальниками послуг та у спільному використанні співвласників та орендарів, обслуговування газового господарства, дизель-генераторних установок, диспетчеризації, енергетичних систем, ліфтів, пожежної автоматики, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, теплопостачання та опалення.

Вартість включає витратні матеріали: дрібні запчастини, лампочки, канцтовари тощо.

Послуги оплачуватимуть щомісяця за десять банківських днів після отримання рахунку.

Видання зазначає, що анонімна фірма зауважила, що в тендерній документації відсутнє технічне завдання. Але замовник відповів, що там є така умова: через наявність інформації з обмеженим доступом отримання повного технічного завдання після підписання договору конфіденційності.

Єдиним конкурентом на спрощеній закупівлі було ТОВ "СК СТС-Київ" Василя Ювка.

Київська "Будстар Груп" Віктора Андрусенка займається комплексним обслуговуванням об’єктів.

Нагадаємо:

Будівля центрального офісу державного «Sense Bank» постраждала внаслідок ракетної атаки Росії 20 грудня 2024 року. Тоді банк написав, що продовжує працювати в штатному режимі.