"Сенс Банк" заказал обслуживание офиса, пострадавшего от ракеты

АО "Сенс Банк" (национализированный бывший "Альфа-Банк Украина") 25 января по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Будстар Групп" об обслуживании своего главного офиса на 54,71 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

На 2025-2026 годы заказали регламентные работы по комплексному техническому обслуживанию инженерных и энергосистем многофункционального комплекса с офисными помещениями БЦ "Торонто" главного офиса банка. Стоимость за месяц составляет 2,28 млн грн.

Речь идет об офисной поддержке, администрировании договоров с поставщиками услуг и в совместном использовании совладельцев и арендаторов, обслуживании газового хозяйства, дизель-генераторных установок, диспетчеризации, энергетических систем, лифтов, пожарной автоматики, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, теплоснабжения и отопления.

Стоимость включает расходные материалы: мелкие запчасти, лампочки, канцтовары и тому подобное.

Услуги будут оплачивать ежемесячно через десять банковских дней после получения счета.

Издание отмечает, что анонимная фирма заметила, что в тендерной документации отсутствует техническое задание. Но заказчик ответил, что там есть такое условие: из-за наличия информации с ограниченным доступом получение полного технического задания после подписания договора конфиденциальности.

Единственным конкурентом на упрощенной закупке было ООО "СК СТС-Киев" Василия Ювка.

Киевская "Будстар Групп" Виктора Андрусенко занимается комплексным обслуживанием объектов.

Напомним:

Здание центрального офиса государственного "Sense Bank" пострадало в результате ракетной атаки России 20 декабря 2024 года. Тогда банк написал, что продолжает работать в штатном режиме.