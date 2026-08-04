Держстат фіксує зростання ВВП України у другому кварталі

Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року, за оперативною оцінкою, збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з першим кварталом 2026-го реальний ВВП збільшився на 0,4% (з урахуванням сезонного фактору).

"За оперативною оцінкою, реальний ВВП у ІІ кварталі 2026 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з ІІ кварталом 2025 року – на 0,6%", – говориться у повідомленні.

Оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання (або зниження) обсягів виробництва за видами економічної діяльності

Нагадаємо:

Раніше правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.