Дефолт по графику: S&P понизило рейтинг Украины из-за неуплаты миллионов долларов

Международное рейтинговое агентство S&P Global заявило о дефолте Украины по облигациям, привязанным к ВВП.

Об этом сообщает S&P Global.

2 июня правительство не осуществило платеж в размере 665 млн долл, что и стало причиной снижения рейтинга с CC до D.

"Мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором, который составляет 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктуризированы", - пояснили в агентстве.

В то же время рейтинги Украины в иностранной валюте остались на уровне SD/SD (выборочный дефолт), а суверенный рейтинг в гривне сохранен на уровне CCC+/C.

Прогноз по гривневому долгу - стабильный. Он отражает заинтересованность правительства обслуживать внутренний долг, чтобы избежать давления на банковскую систему, которая является главным держателем этих облигаций.

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Напомним:

Группа владельцев ВВП-варрантов, которые контролируют более 30% выпуска, обвинила Украину в игнорировании попыток договориться о платеже на 542 млн долл, который должен был быть осуществлен 2 июня.

Украина официально подтвердила, что не будет осуществлять платеж на более 665 млн долл по государственным деривативам 2015 года, известными как ВВП-варранты.