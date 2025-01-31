S&P підвищило рейтинг "Укрзалізниці": ризик дефолту зменшився, але не зник

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій з "CC" до "CCC-" після виплати компанією 9 січня та 15 січня купонів за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках.

Про це йдеться в повідомленні S&P

"Рейтинги АТ "Укрзалізниця" підвищено до рівня "ССС-" за купонними виплатами; прогноз "Негативний", - наголошується в повідомленні.

Ризик дефолту УЗ після виплати купонного доходу зменшився, але не зник, враховуючи значний тиск на ліквідність компанії, спричинений війною в Україні та високу невизначеність щодо фінансової спроможності українського уряду надавати подальшу підтримку компанії.

Рішення УЗ здійснити виплати по купонах в січні було прийнято в зв'язку з впевненістю, що влада схвалить підвищення тарифів.

"Хоча ліквідність УЗ суттєво погіршилась, ми розуміємо, що від керівництва компанії ми отримали інформацію про те, що зараз існує більша ймовірність підвищення тарифів у 2025 році, що може дещо покращити здатність УЗ генерувати грошові потоки, хоча остаточного рішення про підвищення тарифів ще не було прийнято", - йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

В S&P допускають, що УЗ доведеться реструктуризувати графік платежів або оголосити дефолт за борговими виплатами протягом наступних 6-12 місяців, оскільки без додаткового державного втручання або значного скорочення операційних витрат наявна ліквідність за такий строк буде вичерпана.

У агентстві нагадали, що в 2025 році виплати УЗ за купонами будуть невисокими – близько $45 млн, а великий платіж компанії доведеться здійснити в липні 2026 року - $703 млн.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" вирішила здійснити платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з їх держателями.