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"Укрзалізниця" планує здійснити виплати за деякими єврооблігаціями

Артур Крижний — 9 січня, 14:40
Укрзалізниця планує здійснити виплати за деякими єврооблігаціями

"Укрзалізниця" вирішила здійснити платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з їх держателями.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що компанія у грудні 2024 року попросила власників єврооблігацій на відстрочку купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року.

Прохання було зумовлене значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів на вантажоперевезення.

Компанія тепер має покращені очікування щодо втілення в життя підвищення тарифів, хоча на сьогодні згоди з цього приводу ще не досягнуто.

Тому УЗ прийняла рішення здійснити купонні платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з держателями єврооблігацій.

Це рішення також надасть компанії додатковий час для підготовки більш комплексного рішення щодо єврооблігацій.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників відкласти виплату ще на рік.

Власники облігацій "Укрзалізниці" 2026 та 2028 років відмовилися погодити запропоновані компанією зміни умов боргових зобов'язань.

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