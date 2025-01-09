"Укрзалізниця" планує здійснити виплати за деякими єврооблігаціями

"Укрзалізниця" вирішила здійснити платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з їх держателями.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що компанія у грудні 2024 року попросила власників єврооблігацій на відстрочку купонних платежів, що підлягають сплаті в січні та липні 2025 року, до січня 2026 року.

Прохання було зумовлене значним зниженням обсягів вантажоперевезень у другій половині 2024 року, різким зростанням витрат через інфляцію, а також високим ступенем невизначеності навколо потенційного схвалення підвищення тарифів на вантажоперевезення.

Компанія тепер має покращені очікування щодо втілення в життя підвищення тарифів, хоча на сьогодні згоди з цього приводу ще не досягнуто.

Тому УЗ прийняла рішення здійснити купонні платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з держателями єврооблігацій.

Це рішення також надасть компанії додатковий час для підготовки більш комплексного рішення щодо єврооблігацій.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників відкласти виплату ще на рік.

Власники облігацій "Укрзалізниці" 2026 та 2028 років відмовилися погодити запропоновані компанією зміни умов боргових зобов'язань.