S&P повысило рейтинг "Укрзализныци": риск дефолта уменьшился, но не исчез

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" и ее еврооблигаций с "CC" до "CCC-" после выплаты компанией 9 января и 15 января купонов по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах.

Об этом говорится в сообщении S&P.

"Рейтинги АО "Укрзализныця" повышены до уровня "ССС-" по купонным выплатам; прогноз "Негативный", - отмечается в сообщении.

Риск дефолта УЗ после выплаты купонного дохода уменьшился, но не исчез, учитывая значительное давление на ликвидность компании, вызванное войной в Украине и высокую неопределенность относительно финансовой способности украинского правительства оказывать дальнейшую поддержку компании.

Решение УЗ осуществить выплаты по купонам в январе было принято в связи с уверенностью, что власти одобрят повышение тарифов.

"Хотя ликвидность УЗ существенно ухудшилась, мы понимаем, что от руководства компании мы получили информацию о том, что сейчас существует большая вероятность повышения тарифов в 2025 году, что может несколько улучшить способность УЗ генерировать денежные потоки, хотя окончательного решения о повышении тарифов еще не было принято", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

В S&P допускают, что УЗ придется реструктуризировать график платежей или объявить дефолт по долговым выплатам в течение следующих 6-12 месяцев, поскольку без дополнительного государственного вмешательства или значительного сокращения операционных расходов имеющаяся ликвидность за такой срок будет исчерпана.

В агентстве напомнили, что в 2025 году выплаты УЗ по купонам будут невысокими - около $45 млн, а крупный платеж компании придется осуществить в июле 2026 года - $703 млн..

Напомним:

"Укрзалізниця"