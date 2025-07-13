На Київщині з початку року розмінували 1 тисячу га сільськогосподарських земель

З початку 2025 року в Київській області обстежили понад 4,6 тис. га земель сільськогосподарського призначення, з яких понад 1 тис. га розмінували.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Загалом, від початку збройної агресії Росії проти України в області обстежили понад 37,6 тис. га територій, з який майже 8 136 га сільськогосподарських угідь.

За словами очільника ОВА, на Київщині стартували жнива, однак "аби на деокупованих територіях Київщини поля знову могли годувати людей, їх насамперед довелося очистити від смертельних "подарунків" окупантів".

"Сьогодні аграрії збирають ранні зернові та зернобобові культури. Першими жнива на Київщині розпочали господарства з Білоцерківщини. Перші результати обнадіюють – врожайність добра. Незабаром до збирання врожаю долучаться сільгоспвиробники по всій території області. Масовий збір інших культур очікується ближче до середини липня", – додав Калашник.

Читайте також: Жнива під тиском війни і погоди: як посуха вплинула на врожайність на півдні

Нагадаємо:

В Україні площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і сьогодні становить близько 137 тис. км2.