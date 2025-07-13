На Киевщине с начала года разминировали 1 тысячу га сельскохозяйственных земель

С начала 2025 года в Киевской области обследовали более 4,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из которых более 1 тыс. га разминировали.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

В общей сложности с начала вооруженной агрессии России против Украины в области обследовали более 37,6 тыс. га территорий, из которых почти 8 136 га сельскохозяйственных угодий.

По словам главы ОГА, на Киевщине стартовала жатва, однако "чтобы на деоккупированных территориях Киевщины поля снова могли кормить людей, их прежде всего пришлось очистить от смертельных "подарков" оккупантов".

"Сегодня аграрии собирают ранние зерновые и зернобобовые культуры. Первыми жатву на Киевщине начали хозяйства с Белоцерковщины. Первые результаты обнадеживают - урожайность хорошая. Вскоре к уборке урожая присоединятся сельхозпроизводители по всей территории области. Массовый сбор других культур ожидается ближе к середине июля", - добавил Калашник.

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Напомним:

В Украине площадь потенциально заминированных земель по сравнению с концом 2022 года уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тыс. км2.