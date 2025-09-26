Росстат бреше: росіяни не вірять в реальне зростання своїх доходів

Росіяни не відчувають, що стають все більш забезпеченими, як про це повідомляє статистика.

Про це пише The Moscom Times.

За даними Росстату, в першому півріччі реальні наявні грошові доходи населення РФ (з поправкою на інфляцію і за вирахуванням обов'язкових платежів) зросли на 7,8% в річному вираженні (7,3% в 2024 році), заощадження в банках за рік додали 20%, але росіяни не вірять цьому.

Переважна більшість опитаних фондом "Общественное мнение" на початку вересня вважають, що їхні доходи зростали не швидше, ніж ціни (опитування проводилося на замовлення Центробанку РФ).

Найпопулярнішими відповідями на прохання порівняти зростання своїх доходів і цін стали "доходи не зростали, а ціни зростали" (41%) і "доходи зростали повільніше, ніж ціни" (38%).

11% опитаних відповіли, що доходи і ціни зростали однаково.

Загалом 90% не вважають, що їхні реальні доходи стали більшими, ніж рік тому.

