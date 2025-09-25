Росіянам надіслали "рахунки за війну" – розвідка
Російська податкова вимагає від росіян сплатити податок на доходи з банківських вкладів – цей механізм Росія стала застосовувати після нападу на Україну.
Про це йдеться у публікації на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
"Росіяни масово отримали від податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік", – говориться у публікації.
"Це відносно нове зобов’язання, що влада почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, аби компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян", – повідомляє СЗРУ.
Податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках Росії. Базова ставка становить 13%, а для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів – 15%.
Із 2025 року в росії буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22%, і саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026-го, додає СЗРУ.
"Хоча влада заявляє про "соціальну справедливість", фактично йдеться про спробу поповнити бюджет, який стрімко виснажують воєнні витрати. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли рф 111 млрд рублів", – зазначають у розвідці.
Читайте також:
Стагфляція та збідніння населення: як Кремль розплачується за війну
Нагадаємо:
Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту, повідомила Служба зовнішньої розвідки України раніше.
Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.
Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.
Економіка Росії має більш серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.