"Ситуація чутлива": Бюджет РФ недоотримує 20% нафтогазових доходів другий місяць поспіль

Вимушені знижки на російську нафту через посилення американських санкцій і різке зміцнення рубля вдарили по сировинних доходах бюджету РФ.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив російський Мінфін 3 квітня, у березні надходження податків від нафти і газу скоротилися на 17% у річному вимірі, до 1,08 трлн рублів.

У грошовому вимірі порівняно з березнем 2024 бюджет недорахувався близько 230 млрд рублів зборів.

Як пише видання, скорочення сировинної ренти майже на 20% Мінфін фіксує другий місяць поспіль.

"Ситуація чутлива. Це помітні втрати, які потрібно буде покривати або додатковими запозиченнями, або використанням ФНД (Фонд національного добробуту - ред), в якому залишилася невелика сума", - зазначає головний економіст "Т-інвестицій" Софія Донець.

За її оцінками, за рік бюджет може недоотримати до 2 трлн рублів нафтогазових податків - або близько 18% від запланованої суми (10,9 трлн рублів).

Головними проблемами для уряду РФ становляться ціни на нафту і курс рубля: барель марки Urals коштує менше $60, хоча в бюджет закладали $70. Курс долара при цьому опустився до 84 рублів - замість 96,5 рубля за планом уряду.

Як пише видання, щоб залатати дірку в бюджеті, яка за січень-лютий втричі перевищила річний план, уряду, ймовірно, доведеться девальвувати рубль. Зараз він переоцінений на 20%, і поступово, до кінця року курс може повернутися до 100-105 рублів за долар.

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