Россия проедает резервы: фонд Путина может закончиться в 2026 году

Российский Фонд национального благосостояния может полностью иссякнуть в 2026 году, если нефть будет оставаться дешевой, а рубль - крепким, прогнозируют экономисты РАНХиГС и Института Гайдара.

Об этом пишет The Moscow Times.

По состоянию на 1 июня в ФНБ оставалось 2,8 трлн рублей (31 млрд долл) - это минимальный уровень с 2019 года. За три года объем резервов уменьшился более чем вдвое в рублях и втрое - в долларах: с 113,5 млрд до 37,4 млрд.

В мае 2025 года Минфин РФ потратил еще 35,9 млрд руб (400 млн долл) из ФНБ на покрытие дефицита бюджета и 532 млрд (5,9 млрд долл) - на финансирование государственных проектов. В частности, 300 млрд руб (3,3 млрд долл) направили на высокоскоростную железную дорогу Москва-Санкт-Петербург, 6,5 млрд (72 млн долл) - на закупку самолетов, а еще 1 млрд (11 млн долл) - на вагоны метро для Санкт-Петербурга. Около 50 млрд руб (556 млн долл) потратили на засекреченные проекты.

Сейчас в фонде осталось 153,7 млрд юаней (21,2 млрд долл) валютных активов и 139,5 тонны золота, хотя до начала войны запасы превышали 400 тонн. По словам Ильи Соколова из РАНХиГС, эти остатки пока позволяют компенсировать потери от падения нефтяных доходов, но в случае затяжного кризиса - резерв может быть исчерпан менее чем за год.

Правительство вынуждено пересматривать бюджет: вместо ожидаемых 10,9 трлн руб (120 млрд долл) нефтяных доходов прогноз снижен до 8,3 трлн (91 млрд долл), а дефицит бюджета может достичь 3,8 трлн (42 млрд долл). ФНБ снова планируют использовать - предусмотрено изъятие 447 млрд руб (4,9 млрд долл).

Минфин также рассматривает возможность снизить "планку отсечки" в бюджетном правиле с 60 до 50 долл за баррель Urals, что заставит сократить расходы на 1,5-1,6 трлн руб (16,5-17,6 млрд долл), или 0,7% ВВП.

Кроме того, есть риск недополучения налога на прибыль: при плане в 4 трлн рублей (44 млрд долл) прибыли бизнеса за год уже сократились на 34%. Это, по мнению Соколова, более реалистичная угроза для бюджета, чем падение нефтяных доходов.

Напомним:

Фонд национального благосостояния РФ создан в 2008 году для накопления сверхдоходов от экспорта энергоресурсов. Его используют для покрытия дефицита бюджета в кризисные периоды.

В России снизили ожидания по цене на нефть на 2025 год.

Вынужденные скидки на российскую нефть из-за усиления американских санкций и резкого укрепления рубля ударили по сырьевым доходам бюджета РФ.