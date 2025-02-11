Британський необанк Revolut офіційно запрацював в Україні

Британський фінтех-гігант Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Вводимо послуги для українців. Щоб відсвяткувати, ми запускаємо нашу спеціальну дебетову картку Clear Sky", – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати картку Clear Sky, потрібно пожертвувати щонайменше 5 фунтів стерлінгів або еквівалентну суму Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Компанія зазначає, що подвоїть пожертвування на суму до 200 тис фунтів стерлінгів.

Нагадаємо:

Українці можуть зареєструватись в Revolut через "Дію", але компанія має російський слід.

Інтернет-банк Revolut відзвітував про рекордний прибуток у 2023 році, а його доходи подвоїлися до 2.27 млрд дол.