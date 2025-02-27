Британский Revolut не имеет лицензий для работы на украинском рынке - НБУ

Финтех-компания Revolut не имеет никаких лицензий или разрешений для работы на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По словам регулятора, компания не подавала никаких заявок на получение лицензии или разрешения, а ее деятельность не проходит процедуру лицензирования в соответствии с украинским законодательством.

В НБУ отмечают, что для того, чтобы Revolut начал деятельность в Украине как иностранный банк, он должен получить банковскую лицензию или открыть филиал, что является требованием Закона "О банках и банковской деятельности".

Revolut Bank UAB - это иностранный банк, зарегистрированный в Литве, который предоставляет финансовые услуги на основе лицензии, позволяющей ему работать в странах Европейского Союза.

При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ проводит комплексную оценку деловой репутации учредителей, финансового состояния и бизнес-модели компании.

Кроме того, вопрос запуска иностранного банка на украинском рынке требует консультаций с банковским надзором страны происхождения.

НБУ также обращает внимание украинских граждан, что предоставленные Revolut финансовые услуги не охватываются механизмами защиты прав потребителей финансовых услуг, а также системой гарантирования вкладов в Украине.

Напомним:

Британская финтех-компания Revolut планирует получить в Украине банковскую лицензию.

11 февраля Британский финтех-гигант Revolut официально объявил о начале работы в Украине.

Украинцы могут зарегистрироваться в Revolut через "Дию", но компания имеет российский след.