Британська фінтех-компанія Revolut планує отримати в Україні банківську ліцензію.

Про це розповів керівник запуску нових ринків Revolut Дмитро Стрельчук в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Україна для нас – пріоритетний ринок. У нас є ціль отримати банківську ліцензію", – сказав він.

Стрельчук зазначив, що маючи банківську ліцензію є спектр продуктів, які Revolut зможе надавати додатково – кредити, еквайринг для бізнесу тощо.

"У нас немає фінальної дати, коли зможемо отримати ліцензію. Але думаю, дискусія з Нацбанком буде робоча", – сказав представник необанку.

Водночас разом з Україною Revolut запускає ще декілька ринків – Бразилія, Індія, Мексика.

"В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників. Звісно більша частина наших клієнтів зосереджені у Великій Британії та Європі", – зазначив Стрельчук.

Нагадаємо:

11 лютого Британський фінтех-гігант Revolut офіційно оголосив про початок роботи в Україні.