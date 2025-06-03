Ремонт Киевской телебашни после удара РФ обойдется в 181 миллион: самые дорогие - китайские лифты

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 29 мая по результатам тендера заказал ООО "Тиас-Строй" ремонт Киевской телебашни на 180,86 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

В этом году должны выполнить восстановление отдельных конструкций.

В итоговой ведомости ресурсов больше всего средств приходится на два китайских лифта: пассажирский Shanghai Mitsubishi TV Tower MONA-MDD410 грузоподъемностью 1 000 кг за 31,84 млн грн и грузовой общего назначения Institute 713 MONA HGT-250-250126 грузоподъемностью 250 кг за 23,05 млн грн. Рыночные цены неизвестны.

Еще 12,03 млн грн идет на украинские алюминиевые окна разного размера. О них известны только площадь и отметка, то есть высота 0 м или 80 м. В пересчете на площадь цена одинаковая - 52 661 грн/кв. м.

На различные материалы "Sika", рыночные цены которых в Украине не нашлись, уходит 7,67 млн грн.

Также 6,67 млн грн отведено на украинские алюминиевые двери и двери на алюминиевом каркасе разного размера.

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Львовской "Тиас-Строй" владеет и руководит местный житель Игорь Токаривский. На сайте фирмы сказано, что она занимается строительством базовых станций сотовой связи "под ключ" и внедрением решений в сфере ИТ. Она специализируется на строительно-монтажных работах, техническом и сервисном обслуживании построенных объектов, а также аварийных и ремонтно-восстановительных работах.

С 2017 года фирма получила господрядов на сумму 207,32 млн грн.

Напомним:

1 марта 2022 года российские войска выпустили по структурам телебашни несколько ракет. Одна ракета попала в аппаратную на самой башне, а другая - в трансформаторную подстанцию, которая питает башню электроэнергией. В результате обстрела 5 человек погибли и 5 человек получили ранения.