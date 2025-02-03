Raiffeisen Bank заробляє мільйони на компаніях, що забезпечують армію Росії

Raiffeisen Bank здійснював фінансові операції для компанії "Юнихим", використовуючи рахунки в банках, що знаходяться під санкціями, зокрема, в Сбєрбанку, ВТБ і "Солидарность".

Окрім цього, "Юнихим" постачав кислоту російському підприємству "Равенство", яке також підпадає під санкції. Постачання відбувалося для проєкту, пов'язаного з розробкою і модернізацією платформ та боєприпасів для систем залпового вогню та авіабомб.

За даними Мінфіну США, компанія "Равенство", що розробляє навігаційні радіолокаційні системи, є підрозділом підсанкційного російського концерну "Гранит-Электрон", який виготовляє ключові елементи ракетних систем.

Крім того, вона співпрацювала з Пролетарським заводом, частиною Об'єднаної суднобудівної корпорації — найбільшого російського виробника кораблів.

Як повідомляє видання "Юнихим", Raiffeisen Банк також здійснював транзакції для компанії "ТоталЭлектро", яка постачала кабелі Смоленському авіаційному заводу.

Повідомляється, що банк, ймовірно, має й інших клієнтів, що сприяють постачанням для російської оборонної промисловості.

Завдяки високим прибуткам від своєї діяльності в Росії Raiffeisen Банк заробив понад 1 млрд дол за перші три квартали 2023 року, що склало близько 50% від загального прибутку групи. При цьому за той самий період банк сплатив 277 млн євро податків до Росії.

Однак через обмеження на переміщення капіталу, введені російськими властями, Raiffeisen не може перевести ці кошти до своєї материнської компанії в Австрії, що призвело до накопичення 4,4 млрд євро надлишкових капіталів в Росії.

Нагадаємо:

Російський суд зобов’язав австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) виплатити понад 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) як компенсацію збитків російському співвласнику компанії Strabag – інвесткомпанії "Расперія".

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.