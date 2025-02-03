Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Raiffeisen Bank зарабатывает миллионы на компаниях, обеспечивающих армию России

Алексей Артемчук — 3 февраля, 13:57
Raiffeisen Bank зарабатывает миллионы на компаниях, обеспечивающих армию России
Getty Images

Австрийский Raiffeisen Bank International AG зарабатывает деньги на фирмах, поставляющих продукцию армии Путина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российское подразделение Raiffeisen в прошлом году получило более 62 млн руб (620 тыс долл) в виде платы за свои услуги от российской химической компании "Юныхим".

Эта фирма обеспечивала компании, находящиеся под санкциями, компонентами, необходимыми для производства военных систем.

Отмечается, что после публикации отчета Bloomerg акции банка упали на 6,4% в Вене.

Raiffeisen Bank осуществлял финансовые операции для компании "Юныхим", используя счета в банках, находящихся под санкциями, в частности, в Сбербанке, ВТБ и "Солидарности".

Кроме этого, "Юныхим" поставлял кислоты российскому предприятию "Равенство", которое также подпадает под санкции. Поставка происходила для проекта, связанного с разработкой и модернизацией платформ и боеприпасов для систем залпового огня и авиабомб.

По данным Минфина США, компания "Равенство", разрабатывающая навигационные радиолокационные системы, является подразделением подсанкционного российского концерна "Гранит-Электрон", который производит ключевые элементы ракетных систем.

Кроме того, она сотрудничала с Пролетарским заводом, частью Объединенной судостроительной корпорации - крупнейшего российского производителя кораблей.

Как сообщает издание "Юныхим", Raiffeisen Банк также осуществлял транзакции для компании "ТоталЭлектро", которая поставляла кабели Смоленскому авиационному заводу.

Сообщается, что банк, вероятно, имеет и других клиентов, способствующих поставкам для российской оборонной промышленности.

Благодаря высокой прибыли от своей деятельности в России Raiffeisen Банк заработал более 1 млрд долл. за первые три квартала 2023 года, что составило около 50% от общей прибыли группы. При этом за тот же период банк уплатил 277 млн евро налогов в Россию.

Однако из-за ограничений на перемещение капитала, введенных российскими властями, Raiffeisen не может перевести эти средства в свою материнскую компанию в Австрии, что привело к накоплению 4,4 млрд евро избыточных капиталов в России.

Напомним:

Российский суд обязал австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) выплатить более 2 миллиардов евро (2,1 миллиарда долларов) в качестве компенсации убытков российскому совладельцу компании Strabag - инвесткомпании "Расперия".

Российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.
Россия санкции Райффайзен банк

санкции

Raiffeisen Bank зарабатывает миллионы на компаниях, обеспечивающих армию России
Венгрия согласится на новые санкции ЕС против РФ только после консультаций с Трампом
ЕС планирует запретить продажу игрового оборудования в РФ, чтобы ударить по её дронам – FT

Последние новости