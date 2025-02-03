Raiffeisen Bank осуществлял финансовые операции для компании "Юныхим", используя счета в банках, находящихся под санкциями, в частности, в Сбербанке, ВТБ и "Солидарности".

Кроме этого, "Юныхим" поставлял кислоты российскому предприятию "Равенство", которое также подпадает под санкции. Поставка происходила для проекта, связанного с разработкой и модернизацией платформ и боеприпасов для систем залпового огня и авиабомб.

По данным Минфина США, компания "Равенство", разрабатывающая навигационные радиолокационные системы, является подразделением подсанкционного российского концерна "Гранит-Электрон", который производит ключевые элементы ракетных систем.

Кроме того, она сотрудничала с Пролетарским заводом, частью Объединенной судостроительной корпорации - крупнейшего российского производителя кораблей.

Как сообщает издание "Юныхим", Raiffeisen Банк также осуществлял транзакции для компании "ТоталЭлектро", которая поставляла кабели Смоленскому авиационному заводу.

Сообщается, что банк, вероятно, имеет и других клиентов, способствующих поставкам для российской оборонной промышленности.

Благодаря высокой прибыли от своей деятельности в России Raiffeisen Банк заработал более 1 млрд долл. за первые три квартала 2023 года, что составило около 50% от общей прибыли группы. При этом за тот же период банк уплатил 277 млн евро налогов в Россию.

Однако из-за ограничений на перемещение капитала, введенных российскими властями, Raiffeisen не может перевести эти средства в свою материнскую компанию в Австрии, что привело к накоплению 4,4 млрд евро избыточных капиталов в России.

Напомним:

Российский суд обязал австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) выплатить более 2 миллиардов евро (2,1 миллиарда долларов) в качестве компенсации убытков российскому совладельцу компании Strabag - инвесткомпании "Расперия".

Российское правительство заблокирует любые попытки Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA продать свои местные подразделения любому покупателю, который может попасть под санкции.