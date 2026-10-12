Райффайзенбанк обслуговував оборонні замовлення Росії – "Схеми"

Російська "дочка" Raiffeisen Bank International, АТ "Райффайзенбанк", проводила платежі з рахунків державного оборонного замовлення Росії.

Це виявили журналісти-розслідувачі "Схем" (Радіо Свобода).

У повному ланцюжку постачання компанії "Квалітет", одного із ключових постачальників мастил для армії РФ, через Райффайзенбанк у 2024–2025 роках пройшли щонайменше 26 платежів за держоборонзамовленням на загальну суму понад 15 млн рублів (близько 180 тисяч доларів за тодішнім курсом).

Як встановили журналісти, більшість підприємств російського ВПК, яким приватна фірма "Квалітет" продає свої мастила, розраховується через "Промсвязьбанк" (ПСБ) – опорний банк російської "оборонки".

Проте компанія виробник не лише продає товар, а й закуповує продукцію для його виробництва. У цих транзакціях і фігурує російське АТ "Райффайзенбанк".

Райффайзен – один з останніх європейських банків, що продовжує працювати у РФ. Його російські активи не перебувають під санкціями, хоча досі належить австрійській групі Raiffeisen Bank International (RBI). Власники банку неодноразово заявляли про наміри продати свій російський бізнес, проте відповідні угоди блокував Кремль.

У банківських записах "Квалітету" зафіксовано, що кошти списувалися з рахунків компанії у ПСБ, позначених у виписках як "рахунок за державним оборонним замовленням", і надходили на рахунки, відкриті в Райффайзенбанку.

Отримували ці кошти виробник сталевих бочок "Драмтара" та завод-виробник хімічних добавок до полімерів "Рошальський завод пластифікаторів" – клієнти російського "Райффайзену" та тобто постачальники тари й хімічної сировини для продукції "Квалітету".

Також розслідувачі зазначають, що рахунки "Квалітету", які використовуються для оборонних замовлень, чітко ідентифікуються як "виконавець держоборонзамовлення" за числовим ідентифікатором.

Цей ідентифікатор видно в платіжному дорученні для банку-отримувача, а це означає, що на практиці комплаєнс-відділ Райффайзенбанку мав технічну можливість ідентифікувати платіж як оборонний.

Водночас банк щонайменше чотири рази відмовляв "Квалітету" у проведенні транзакцій у 2025 році. Проте вони стосувалися не оборонки напряму, а здійснювались як оплата за поставку хімічних компонентів з-за кордону, зокрема з ОАЕ.

Нагадаємо:

У вересні акції Raiffeisen Bank International впали після звинувачення російської дочірньої компанії у в тому, що вона "стала одним з ключових каналів обходу санкцій".