Райффайзенбанк отримає 3,2 млрд євро з конфіскованих російських активів

Raiffeisen Bank International AG подолав ключову перешкоду на шляху до отримання виплати в розмірі 3,2 млрд євро, – австрійський суд виніс остаточне рішення щодо позову про відшкодування збитків від діяльності банку у РФ.

Про це пише Bloomberg.

Віденський суд постановив, що банк має право взяти під контроль активи компанії Rasperia Trading, яка раніше була пов'язана з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою, зокрема частку у 24% в будівельній компанії Strabag SE, а також заморожені дивіденди.

Тепер Райффайзен звернеться до регуляторних органів Австрії з проханням розморозити акції, щоб розпочати їхній продаж і зафіксувати кошти, отримані в результаті судового розгляду.

Завдяки цьому Райффайзенбанк зможе вивести з Росії частину єврового капіталу вперше з 2022 року, – нехай це відбудеться й опосередковано, а не напряму.

Попередні спроби банку продати свої російські активи або обміняти їх не отримали підтримки з боку регуляторних органів РФ.

У рамках судового процесу банк вимагав відшкодування збитків в Австрії у відповідь на рішення російських судів, які зобов'язали його дочірню компанію в цій країні виплатити Rasperia Trading 3,2 млрд євро через те, як Strabag SE виконувала санкції ЄС.

Спершу російська "дочка" Райффайзенбанку виплатила РФ 3,2 млрд євро, а за рішенням суду в Австрії ці гроші повернуться до банку через конфіскацію російських активів.

Таким чином компанія змогла вивести з РФ 3,2 млрд євро капіталу попри блокування попередніх спроб росіянами.

Механізм, що дозволяє розморозити підсанкційні активи, є частиною правил ЄС, спрямованих на компенсацію компаніям збитків, накладених російськими судами.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська "дочка" Raiffeisen Bank International, АТ "Райффайзенбанк", проводила платежі з рахунків державного оборонного замовлення Росії.

У вересні акції Raiffeisen Bank International впали після звинувачення російської дочірньої компанії у в тому, що вона "стала одним з ключових каналів обходу санкцій".