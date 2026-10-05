Гендиректор Raiffeisen не бачить ознак, що Росія привласнить активи банку

Raiffeisen Bank International наразі не бачить ознак експропріації свого російського бізнесу, заявив у понеділок генеральний директор Міхаель Геллерер після того, як кілька спроб австрійського банку продати цей підрозділ зазнали невдачі.

Про це повідомляє Reuters.

"Я ніколи не отримував жодних прямих заяв з цього приводу від російських чиновників", – зазначив Геллерер, хоча й визнав ризик введення примусового управління або навіть експропріації західних компаній у Росії.

Проте австрійський банк хоче покинути країну якомога швидше. "Якби у мене була можливість вийти з Росії вже завтра, я б це зробив", – сказав Геллерер.

Банк розглядає можливість виходу з ринку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Такий крок буде складним і вимагатиме численних дозволів, зокрема від російської влади.

Цього місяця Росія перевела російські підрозділи німецького ритейлера Metro під державне управління.

Цей крок став продовженням аналогічних заходів щодо швейцарського харчового концерну Nestlé та французького ритейлера Auchan, причому в обох випадках Кремль заявляв, що певну роль відіграли ворожі дії "недружніх" країн.

Нагадаємо:

Регіональний суд Відня ухвалив заочне рішення, яким зобов'язав підсанкційну російську компанію Rasperia виплатити Raiffeisen Bank International близько 3,15 млрд євро збитків.