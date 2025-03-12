Дочірня компанія Raiffeisen Bank продовжує інвестувати в підсанкційні російські компанії

Консолідована російська філія австрійського Raiffeisen Bank International продовжує утримувати та просувати інвестиції в російські державні та приватні організації, які перебувають під санкціями.

Про це йдеться в дослідженні BankTrack і B4Ukraine.

Зазначається, що Raiffeisen Capital, зареєстрована в Росії компанія з управління активами, яка повністю належить російському дочірньому банку RBI AO Raiffeisenbank, продовжує активно торгувати цінними паперами, випущеними урядом Росії, державним енергетичним гігантом "Газпромом" і державною фінансовою установою "Сбербанк".

Також Raiffeisen Capital володіє кількома облігаціями, випущеними Міністерством фінансів Росії після 9 березня 2022 року – кінцевої дати випуску, починаючи з якої законодавство ЄС про санкції забороняє операції з російськими державними цінними паперами.

Згідно з дослідженням, станом на січень 2025 року Raiffeisen Capital інвестував в російські компанії, які потрапили під санкції США або ЄС, близько 31,7 млрд рублів (322 млн доларів США).

Крім цього, Raiffeisen Capital вклав близько 1,6 мільярда рублів (18,5 мільйона доларів) в акції "Сбербанку" і 2,2 мільярда рублів (25,4 мільйона доларів) – в "Газпром".

Нагадаємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International AG заробляє гроші на фірмах, що постачають продукцію армії Путіна.

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Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.

Raiffeisen Bank International AG закінчив четвертий квартал 2024 року із чистим збитком у 926 млн євро.