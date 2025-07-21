Штраф на 8 мільйонів: "Радабанк" оскаржить рішення Антимонопольного комітету

"Радабанк" не погоджується зі звинуваченнями Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо неповного надання інформації на запити та оскаржуватиме рішення про накладення штрафу в розмірі 8,17 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Банк не згодний з прийнятим Комітетом рішенням та скористається правом оскарження рішення Антимонопольного комітету України після його отримання.

Уся інформація, яка надавалася на запити Комітету, була повною та надана в межах, визначених чинним законодавством", - зазначено в повідомленні.

В повідомленні також йдеться, що рішення про штраф АМКУ ухвалив без належної оцінки вимог закону "Про банки та банківську діяльність" щодо порядку розкриття інформації, яка є банківською таємницею.

У банку стверджують, що інформацію за запитами банк надав своєчасно та в обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

Бенефіціаром АТ "АБ Радабанк" є Тетяна Городницька.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України 17 липня оштрафував АТ "АБ Радабанк" на 8,17 млн грн за інформаційне порушення.

Комітет надіслав банку дві вимоги про обставини отримання клієнтом банківської гарантії. Проте "Радабанк" надав інформацію не в повному обсязі.