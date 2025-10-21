Рада підтримала нове підвищення податків для банків

Верховна Рада підтримала чергове підвищення податків для банків за основу в першому читанні. Йдеться про законопроєкт #14097.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" законопроєкт проголосували 262 народних депутати.

Він зазначив, що парламент вже втретє приймає рішення, яке обіцяли зробити тільки на один рік:

податок збільшується з 25% до 50%.

оподаткування буде з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно

ставка нараховується раз у квартал.

За словами голови комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, підвищення дозволить забезпечити щонайменше 30 млрд грн надходжень до державного бюджету.

"Цей законопроєкт є тимчасовим, але необхідним заходом, який дозволяє залучити частину сектору надприбутків банків для фінансування сектору безпеки та оборони без додаткового навантаження на громадян чи реальну економіку", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо:

Як вважають в НБУ, у разі, якщо держава знову запровадить підвищену ставку податку на прибуток для банківських установ у розмірі 50% з 2026 року, то в окремих державних банків може виникнути потреба у докапіталізації.

Верховна Рада вперше ввела 50%-ий податок на прибуток банків у 2023 році. Планувалося, що це буде одноразовий захід, а починаючи з 2024 року базова ставка знизиться до 25%, але у жовтні 2024 року депутати знову підвищили її до 50%.