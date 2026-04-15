НБУ пояснив банкам, який підхід застосовувати до клієнтів-політиків

Банки не повинні формально підходити до обслуговування політично значущих осіб і відносити всіх їх до категорії клієнтів з високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінпослуг.

Таку рекомендацію надав банкам Національний банк України.

Ідеться про політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов'язаних із політично значущими особами (PEP).

Регулятор наголошує, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP.

Нацбанк також звертає увагу, що банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків PEP, якщо рівень ризику ділових відносин із таким клієнтом є низьким і у банку немає підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму.

При цьому рахунки, відкриті в банку, використовуються переважно для отримання заробітної плати, соціальних виплат або обсяг фінансових операцій за всіма рахунками PEP у банку не перевищує 400 тис. гривень за місяць.

НБУ нагадує, що, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і банк пересвідчився в тому, що такий клієнт більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, банк не має вживати щодо нього, членів його сім'ї та осіб, пов'язаних із ним, певних заходів.

Зокрема, щодо отримання дозволу керівництва на встановлення / продовження ділових відносин із РЕР, установлення джерел статків (багатства) та джерел коштів, здійснення поглибленого моніторингу ділових відносин.

"Дотримуючись цих рекомендацій, банки зможуть удосконалити свої внутрішні системи фінансового моніторингу та підвищити ефективність управління ризиками", – говориться у повідомленні.

