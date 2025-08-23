Пайовий внесок: прокуратурі не вдалося відсудити у "Епіцентру" кілька мільйонів

Господарський суд Івано-Франківської області закрив провадження у справі про стягнення з ТОВ "Епіцентр К" на користь Калуської міськради 1,82 млн заборгованості пайового внеску, а також відмовив у позові щодо інфляційних втрат та 3% річних.

Про це свідчить рішення суду від 12 серпня.

У 2020 році "Епіцентр" почав будувати торговельний центр у місті Калуш Івано-Франківської області по вул. Хіміків, 17 вартістю близько 45 млн грн.

Того ж року мережа будівельних супермаркетів поцікавилась у місцевої міськради розміром пайової участі у розвиток інфраструктури міста. Там назвали суму - 3,74 млн грн.

"Епіцентр" відповів, що ця сума не відповідає вимогам законодавства.

Після цього "Епіцентр" кілька років не отримував від міськради ні новий розрахунок пайової участі, ні реквізити на його оплату.

Місцева влада надала їх лише на початку 2025 року (супермаркет відкрили у 2021 році). Розмір пайового внеску вже становив 1,82 млн грн. Невдовзі "Епіцентр" розрахувався з міськрадою.

Водночас перед цим прокуратура подала до суду позов щодо 1,82 млн грн, а також щодо 1,08 млн грн інфляційних втрат та 3% річних у розмірі 194 тис грн.

Оскільки "Епіцентр" сплатив пайовий внесок, то у цій частині провадження закрили.

А у позові щодо інфляційних втрат та 3% суд зазначив, що прокурор не довів прострочення оплати пайового внеску, адже довготривала відсутність рахунку від міськради унеможливлювало перерахування коштів. Тому у позові відмовив.

У суді прокуратуру представляла Наталя Журавльова, суддя - Світлана Кобецька.

Власниками мережі торгових центрів "Епіцентр" є народний депутат України Олександр Герега, його дружина Галина Герега та Тетяна Суржик

