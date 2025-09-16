Росія обстріляла логістичний центр "Епіцентру" біля Києва: йдеться про значні збитки

Росіяни завдали удару по логістичному центру компанії "Епіцентр" на Київщині.

Про це ЕП повідомила пресслужба мережі супермаркетів.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, яку зараз намагаються локалізувати рятувальники.

"На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат", - йдеться в повідомленні.

В компанія наголосили, що за час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник теж повідомив про влучання в територію логістичного центру.

"Сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці", – зазначив він.

Наслідки ворожої атаки зафіксували у Фастівському районі.

Нагадаємо:

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА у Київській області виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

Російські окупанти двічі атакували її, вдруге ударили, коли рятувальники там гасили пожежу.