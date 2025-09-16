Як 2,5 футбольних поля: пожежу після обстрілу логістичного центру "Епіцентру" гасили 10 годин

Рятувальникам знадобилося понад 10 годин для гасіння пожежі на 17 тис. кв. метрів після влучання ворожого дрона на Київщині.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Для розуміння масштабу пожежі - це як 2,5 футбольних поля, охоплені вогнем. Роботу рятувальників ускладнювала значна площа та заповнені склади гіпермаркету - поширилася сильна задимленість. Крім того, поруч розташовані інші будівлі, які треба було захистити від вогню", – поінформував він.

За словами Клименка, до ліквідації залучали близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гелікоптери, пожежний потяг та чотири роботи пожежогасіння.

Працювали підрозділи не лише Київщини, а й столиці. Пліч-о-пліч із професіоналами гасили вогонь й добровільні пожежні формування.

Нагадаємо:

16 вересня росіяни завдали удару по логістичному центру компанії "Епіцентр" на Київщині.

Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. Серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат.