Суд зобов'язав автосалон виплати 4 мільйони пайового внеску

Господарський суд Рівненської області зобов'язав Тойота Центр Рівне "Агат Авто" (офіційний дилер автомобілів Toyota в Рівному та Рівненській області) заплатити Рівненській міській раді 4,04 млн грн пайової участі.

Про свідчить рішення суду від 15 квітня.

У червні 2019 року управління ДАБК Рівненської міської ради дозволило будівництво торгово-офісного комплексу з автосалоном на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:068:0004 на вул. Макарова (тепер називається вул. Кулика і Гудачика) в м. Рівне.

Замовник будівництва - ТОВ "Агат Авто".

У грудні 2023 року міськуправління ДАБК видало сертифікат про прийняття в експлуатацію будівництва, в якому вказано, що будівельні роботи виконувались з 14.06.2019 року по 18.10.2023 року.

Як вважає прокуратура, розмір пайової участі щодо будівництва автосалону складає 5,38 млн грн, які ТОВ "Агат Авто" не сплатило. Тому вона звернулася до суду про стягнення цієї суми.

Компанія заперечила, і зазначила, що з 1 січня 2021 повністю скасовано обов'язок замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, а у 2020 році діяли перехідні положення.

ТОВ "Агат Авто" стверджувало, що не мало сплачувати пайовий внесок, оскільки перші будівельні роботи фактично були розпочаті у 2022 році. Суд відхилив цей аргумент, оскільки у сертифікаті готовності автосалона вказано, що його будівництво розпочато у червні 2019 року.

Суд дійшов висновку, що компанія зобов'язана була у 2020 році звернутися до Рівненської міськради, щоб визначити розмір пайової участі, і до введення автосалону в експлуатацію у грудні 2023 року сплатити пайові внески. Водночас, замовник будівництва цього не зробив і таким чином зберіг собі гроші за рахунок територіальної громади без достатньої правової підстави.

Суд порахував, що сума пайового внеску становить 4,04 млн грн, тому відмовив у стягненні 1,35 млн грн з 5,38 млн грн, про які йшлося у позові прокуратури.

Засновниками ТОВ "Агат Авто", яке зареєстроване у м. Рівне на вул. Кулика і Гудачика 25, є Альберт Петрожицький зі Львова, Павло Волков зі Львівської області та ТОВ "Сервісний центр "Діамант", бенефіціаром якого є Волков.

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