Держава не продасть Укргазбанк і Сенс Банк цього року – Рожкова
Приватизація державних Укргазбанку та Сенс Банку цього року неможлива через тривалий процес підготовки, проте перспективи їхнього продажу залишаються високими.
Про це повідомляє перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".
"Приватизація перших держбанків цього року – це нереально просто фізично, адже це тривалий процес", – сказала Рожкова.
За її словами, підготовка до продажу затрималася через тривале ухвалення закону про особливості приватизації держбанків, який президент підписав лише у жовтні 2024 року. Тепер необхідно обрати фінансового радника, щоб процес розпочався.
"Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж у приватному секторі, – щонайменше дев'ять місяців – рік", – додала заступниця голови НБУ.
Націоналізований у 2023 році Сенс Банк, на її думку, може бути проданий швидше за інших, адже держава не докапіталізовувала його, що спрощує оцінку вартості. Водночас Укргазбанк є привабливим активом завдяки своїй екологічній стратегії.
Уряд продовжив термін пошуку фінансового радника для продажу обох банків до березня 2025 року. Згідно з оновленим меморандумом з МВФ, Україна зобов’язалася скоротити частку держави в банківському секторі, яка під час війни зросла до 56% активів.
Нагадаємо:
Торік сукупний дохід десяти банків-лідерів України склав понад 267 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році.
Кабінет міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку - другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п'ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.