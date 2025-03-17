Топ-10 банків України збільшили сукупний дохід на 14%: хто потрапив до рейтингу

Торік сукупний дохід десяти банків-лідерів України склав понад 267 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

Про це свідчить Індекс Опендатабота 2025.

Зазначається, що до рейтингу потрапили 5 державних банків, 3 з іноземним капіталом та 2 з приватним.

За даними Опендатабота, найкраще минулий рік минув для державних банків — саме на них припадає 68% сукупного доходу (182,15 млрд грн). Левова частка припадає на "Приватбанк" — 110,51 млрд грн.

Водночас "Ощадбанк" має найбільший приріст серед усіх держбанків: його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток — утричі у порівнянні з 2023 роком. Помітне зростання також показав "Укрексімбанк": у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків наростили доходи. Лише у "Сенс Банку" доходи впали на 14%, а його прибуток скоротився на 24%.

За підрахунками Опендатабота, 47,52 млрд грн заробили три банки з іноземним капіталом — 18% від загального доходу топ-10. Проте всі вони показали невелике зниження доходів у порівнянні з 2023 роком.

Прибутки змінилися нерівномірно: "ОТП Банк" єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як "Райффайзен" і "Укрсиббанк" мають падіння на 11% та 6% відповідно.

37,53 млрд грн отримали два банки з приватним капіталом. Це 14% від загального сукупного доходу топ-10 банків. Дохід обох банків збільшився за рік: "Універсал Банк" (Моно) — на 22%, а ПУМБ — на 14%. Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.

Нагадаємо:

За тиждень з 10 по 14 березня Національний банк України продав на міжбанку 545,2 млн дол, при цьому не купував валюту.