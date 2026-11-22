За тиждень з 16 по 20 листопада Національний банк (НБУ) продав на міжбанку 1,46 млрд дол., при цьому не купував валюту.

Про це йдеться в статистиці валютних інтервенцій НБУ.

При цьому Нацбанк продав на 321 млн дол. менше, ніж минулого тижня.

З початку року обсяги продажу валюти Нацбанком сягнули 49,3 млрд дол. Водночас із січня НБУ купив лише 2,77 млн дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 20 листопада, курси долара та євро в банках зміцніли вслід за офіційним курсом Нацбанку.