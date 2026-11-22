За тиждень Нацбанк продав $1,46 мільярда на міжбанку
Нацбанк продовжує продавати валюту
НБУ
За тиждень з 16 по 20 листопада Національний банк (НБУ) продав на міжбанку 1,46 млрд дол., при цьому не купував валюту.
Про це йдеться в статистиці валютних інтервенцій НБУ.
При цьому Нацбанк продав на 321 млн дол. менше, ніж минулого тижня.
З початку року обсяги продажу валюти Нацбанком сягнули 49,3 млрд дол. Водночас із січня НБУ купив лише 2,77 млн дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.
Нагадаємо:
У п'ятницю, 20 листопада, курси долара та євро в банках зміцніли вслід за офіційним курсом Нацбанку.
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