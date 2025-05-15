Прифронтовой Марганец, который обстреливают из артиллерии, заказал остановки из стекла

КП "Коммунальник" Марганецкого городского совета Днепропетровской области 30 апреля заключило соглашение с ФЛП Черная Евгения Дмитриевна о закупке остановок общественного транспорта на 7,70 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Закупку провели без торгов, потому что это разрешено заказчикам, которые находятся на территории активных боевых действий.

Коммунальное предприятие заказало 21 стеклопластико-металлическое сооружение по 370 тыс грн. Их производитель неизвестен. Они имеют длину 5 м, ширину 1,80 м и высоту 2,50 м, металлический каркас, крышу из поликарбонатного монолитного листа и стенки из стекла триплекс толщиной 8 мм.

Как пишут "Наші гроші", речь идет о многослойном травмоопасном стекле, которое при ударе трескается и удерживает осколки.

Марганецкая городская тергромада отнесена к зоне активных боевых действий с 1 декабря 2024 года.

Российские войска обстреливают город уже из ствольной артиллерии. Атакуют и общественный транспорт - в апреле россияне дроном ударили по автобусу, который вез рабочих на предприятие. Погибли девять человек, почти 50 получили ранения.

Однако, как пишет издание, мэрия Марганца заказала не укрытия для остановок общественного транспорта, а стеклопластико-металлические сооружения, которые никаким образом не дают укрытия от прилетов.

Никопольский сайт "Приют" пишет о нынешнем тендере:

"В Марганце нет достаточного количества укрытий. Люди часто скрываются в подвалах старых домов, где отсутствуют элементарные условия. Ситуация критическая - и именно сюда должны были бы идти миллионы гривен".

Напомним:

АО "НАЭК "Энергоатом" 25 апреля и 5 мая по результатам тендеров заказало ЧАО "Южэнергострой" работы по реконструкции на 110,68 млн грн. Цены извещателей завышены в разы.