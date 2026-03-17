Уряд розширив критерії визначення підприємств, важливих для забезпечення ЗСУ

Кабінет Міністрів України розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств.

Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів, ремонту, утримання та експлуатації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових, а також закупівлі товарів оборонного призначення для їх обслуговування.

"Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Очікується, що ухвалення постанови дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та безпосередньо підтримують діяльність ЗСУ.

На порталі "Дія" з'явилася можливість підприємствам оборонно-промислового комплексу та критично важливим для потреб ЗСУ компаніям бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Кабмін ухвалив зміни щодо бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, для підприємств, які мають статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Уряд ухвалив рішення про те, що підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов'язаних працівників.