Найбільші фонди України зібрали майже на 30% більше донатів у 2024 році

24,1 млрд грн зібрали найбільші благодійні фонди України торік, що на 28% більше, ніж у 2023 році.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Загалом 93 млрд грн зібрали Повернись живим, Фонд Притули та United24 за 3 роки повномасштабної війни.

Найбільше донатів того року зібрала платформа United24: 17,5 млрд грн. 92% усіх пожертв, зібраних цією платформою, було спрямовано на підтримку ЗСУ.

4,4 млрд грн або ж 18% від загального обсягу донатів минулого року вдалось зібрати фонду "Повернись живим". Ще 2,1 млрд грн пожертв акумулював фонд Сергія Притули за 2024 рік.

Водночас Нова Пошта перевезла 63,9 тис тонн гуманітарних вантажів у 1,9 млн посилках. У перший рік повномасштабної війни, в середньому, щомісяця пересилали 20 тис. посилок загальною вагою 1,8 т, але минулоріч середній місячний показник виріс — до 160 тис. посилок вагою 5,3 т на місяць.

Нагадаємо:

Від початку 2024 року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 раза: із 9,3 млрд до 16,02 млрд.