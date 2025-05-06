Потреба України в зовнішньому фінансуванні цьогоріч цілком забезпечена – Шмигаль

На 2025 рік потреба України в зовнішньому фінансуванні цілком забезпечена.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Бюджетний дефіцит покриваємо за допомогою партнерів, а також за рахунок внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік — понад 39 млрд доларів — цілком забезпечена", – сказав він.

Шмигаль підкреслив, що серед пріоритетів цивільного бюджету – видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії.

Зокрема, понад 26 млн грн спрямують на закупівлю сучасних медичних автомобілів.

Також сьогодні розподілили 4,9 млн грн на субвенції громадам Дніпровщини для модернізації шкільних харчоблоків. Ці кошти надає Всесвітня продовольча програма ООН.

Нагадаємо:

Наповнення державного бюджету України в 2025 році йде за планом, однак в 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута.