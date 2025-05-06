Потребность Украины во внешнем финансировании в этом году полностью обеспечена - Шмыгаль

На 2025 год потребность Украины во внешнем финансировании полностью обеспечена.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Бюджетный дефицит покрываем с помощью партнеров, а также за счет внутренних заимствований. Важно, что вся потребность во внешнем финансировании на этот год - более 39 млрд долларов - вполне обеспечена", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, чтосреди приоритетов гражданского бюджета - расходы на медицину и образование, зарплаты и пенсии.

В частности, более 26 млн грн направят на закупку современных медицинских автомобилей.

Также сегодня распределили 4,9 млн грн на субвенции громадам Днепровщины для модернизации школьных пищеблоков. Эти средства предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН.

Напомним:

Наполнение государственного бюджета Украины в 2025 году идет по плану, однако в 2026 году остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, поэтому налоговая база может быть пересмотрена.