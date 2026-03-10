Посадовців "Автомобільних доріг України" затримали під час отримання хабаря

Правоохоронці викрили посадовців АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у відчуженні державних активів.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, представнику бізнесу запропонували "допомогу" у безперешкодному придбанні та відчуженні майнового комплексу на території Волинської області, що перебуває на балансі державної компанії. За розв'язання цього питання вимагали грошову винагороду.

Передачу коштів організували через начальника відділу дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління", який виступав посередником між підприємцем і керівництвом товариства.

Правоохоронці затримали його під час отримання 10 000 доларів США. За даними слідства, ці кошти призначалися заступнику голови правління товариства за сприяння у розв'язання питання щодо відчуження активів компанії.

Начальнику відділу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Під час подальших слідчих дій встановлено, що 5 000 доларів з отриманих коштів він передав заступнику голови правління компанії. Посадовця затримали під час одержання цих грошей.

Заступнику голови правління також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Нагадаємо:

Правоохоронці ліквідували масштабну схему привласнення понад 50 млн грн під час аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції (Київська область), які були виділені після російських обстрілів.