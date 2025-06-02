Фондовий ринок Польщі відреагував на результати виборів

Польський фондовий індекс WIG20 знизився на 2,14% у понеділок вранці після перемоги на президентських виборах опозиційного кандидата Кароля Навроцького.

Про це пише Reuters.

За даними виборчої комісії, Навроцький здобув 50,89% голосів у другому турі 1 червня, випередивши чинного мера Варшави Рафала Тшасковського, який набрав 49,11%.

Аналітики прогнозують більшу політичну невизначеність, оскільки новообраний президент може блокувати ініціативи парламенту.

Аналітик Erste Group Якуб Шкопек вважає, що обрання Навроцького може стати "найбільшим викликом для уряду Дональда Туска". Він додав, що банки, особливо державні, виглядають вразливими на тлі зростання бюджетного дефіциту, а іноземні інвестори можуть тимчасово утриматися від вкладень у польський ринок.

Нагадаємо:

Основний індекс Варшавської фондової біржі WIG показав один із найвищих темпів зростання у світі, піднявшись з початку року майже на 29%.