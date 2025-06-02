Фондовый рынок Польши отреагировал на результаты выборов

Польский фондовый индекс WIG20 снизился на 2,14% в понедельник утром после победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого.

Об этом пишет Reuters.

По данным избирательной комиссии, Навроцкий получил 50,89% голосов во втором туре 1 июня, опередив действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который набрал 49,11%.

Аналитики прогнозируют большую политическую неопределенность, поскольку новоизбранный президент может блокировать инициативы парламента.

Аналитик Erste Group Якуб Шкопек считает, что избрание Навроцкого может стать "самым большим вызовом для правительства Дональда Туска". Он добавил, что банки, особенно государственные, выглядят уязвимыми на фоне роста бюджетного дефицита, а иностранные инвесторы могут временно воздержаться от вложений в польский рынок.

Напомним:

Основной индекс Варшавской фондовой биржи WIG показал один из самых высоких темпов роста в мире, поднявшись с начала года почти на 29%.