Поліція замовила браслетів для підозрюваних на 40 мільйонів: раніше їх бракувало

Віктор Волокіта — 24 вересня, 18:40
Поліція замовила браслетів для підозрюваних на 40 мільйонів: раніше їх бракувало
Getty Images

ДУ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 19 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" систему електронного контролю за 39,85 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Економія становила 0,4%.

До 15 грудня мають поставити 300 комплектів однокомпонентного електронного засобу контролю по 72 900 грн і два комплекти серверного обладнання із передвстановленим програмним забезпеченням по 8,99 млн грн.

Ця закупівля має вдвічі збільшити парк наявних браслетів у Нацполу.

За даними "TI Ukraine", цього літа на балансі поліції було 300 браслетів. З них 32 були втрачені, 115 були несправні, а вісім проходили тестування. Тобто справними лишалось лише 145 браслетів, чого недостатньо для всіх підозрюваних.

Наприклад, браслета не вистачило для підозрюваного нардепа Одарченка (хотів дати хабар в біткоїнах голові Держвідновлення Мустафі Найєму) і він втік за кордон незадовго до оголошення вироку.

Комплект однокомпонентного електронного засобу контролю виробництва "ТЕС.Ла" включає електронний браслет BR01, спеціальний стаціонарний пристрій-маяк MK01, безпровідний зарядний пристрій PB01 і пломбу-фіксатор.

Комплект серверного обладнання включає сервер HPE ProLiant DL380 Genn11 8SFF NC CTO, комутатор HPE Aruba Networking CX 6300M 24-port SFP+ and 4-port SFP56 Switch і софт розробки "ТЕС.Ла".

Раніше видання "Слово і діло" з посиланням на дані поліції повідомляло, що наприкінці 2015 року вартість браслетів для Нацполу становила 53 800 грн ($2240 по тому курсу) за комплект, у тому числі вартість самого браслету становила 18 435 грн (однак не повідомлялось про ціни зарядних пристроїв тощо в комплекті до браслету і що взагалі входило в комплект тоді).

Вже у 2017 році поліція повідомляла, що більша частина браслетів вийшла з ладу через проблеми з акумуляторами, чий термін придатності становив три роки.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "TES.La" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині.

