Поліція замовила браслетів для підозрюваних на 40 мільйонів: раніше їх бракувало

ДУ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 19 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" систему електронного контролю за 39,85 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Економія становила 0,4%.

До 15 грудня мають поставити 300 комплектів однокомпонентного електронного засобу контролю по 72 900 грн і два комплекти серверного обладнання із передвстановленим програмним забезпеченням по 8,99 млн грн.

Ця закупівля має вдвічі збільшити парк наявних браслетів у Нацполу.

За даними "TI Ukraine", цього літа на балансі поліції було 300 браслетів. З них 32 були втрачені, 115 були несправні, а вісім проходили тестування. Тобто справними лишалось лише 145 браслетів, чого недостатньо для всіх підозрюваних.

Наприклад, браслета не вистачило для підозрюваного нардепа Одарченка (хотів дати хабар в біткоїнах голові Держвідновлення Мустафі Найєму) і він втік за кордон незадовго до оголошення вироку.

Комплект однокомпонентного електронного засобу контролю виробництва "ТЕС.Ла" включає електронний браслет BR01, спеціальний стаціонарний пристрій-маяк MK01, безпровідний зарядний пристрій PB01 і пломбу-фіксатор.

Комплект серверного обладнання включає сервер HPE ProLiant DL380 Genn11 8SFF NC CTO, комутатор HPE Aruba Networking CX 6300M 24-port SFP+ and 4-port SFP56 Switch і софт розробки "ТЕС.Ла".

Раніше видання "Слово і діло" з посиланням на дані поліції повідомляло, що наприкінці 2015 року вартість браслетів для Нацполу становила 53 800 грн ($2240 по тому курсу) за комплект, у тому числі вартість самого браслету становила 18 435 грн (однак не повідомлялось про ціни зарядних пристроїв тощо в комплекті до браслету і що взагалі входило в комплект тоді).

Вже у 2017 році поліція повідомляла, що більша частина браслетів вийшла з ладу через проблеми з акумуляторами, чий термін придатності становив три роки.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "TES.La" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині.

