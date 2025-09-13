Ощадбанк купив броньовиків на 354 мільйони: уперше не лише у постійного постачальника

АТ "Ощадбанк" 1 і 4 вересня за результатами тендеру замовив броньованих інкасаторських автомобілів на 7,34 млн євро, або 353,71 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

ТОВ "ВіДі Юнікомерс" отримало замовлення на 6,82 млн євро, або 328,91 млн грн.

За рік воно поставить 94 панцеровані спеціалізовані оперативні інкасаторські автомобілі на базі Opel Vivaro L3H1.

Opel Vivar

Автомобілі мають пасажирський і вантажний відсіки, інкасаторський сейф, сейф тимчасового зберігання цінностей, систему відеонагляду, сигнальні пристрої тощо.

ТОВ "Цітіус-С" уперше отримало замовлення банку на 514 тис євро, або 24,77 млн грн.

За рік воно поставить 4 панцеровані спеціалізовані оперативні інкасаторські автомобілі на базі Iveco Daily 70C16 із підсиленою підвіскою по 128 490 євро, або 6,19 млн грн.

Автомобілі мають пасажирський і вантажний відсіки, евакуаційний люк, сейф, Starlink, систему відеонагляду, сигнальні пристрої тощо.

Видання також зазначає, що Ощадбанк уперше замовляє броньовики не у "ВіДі Юнікомерс".

Дорожчим конкурентом було столичне ТОВ "Німецько-українська фірма "ДУАЦ" Ірини Матвієць і Віктора Чернілевського.

Економія на двох закупівлях становить 14% і 4%.

Компанія "ВіДі Юнікомерс" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Фірмою "Цітіус-С" зі Стрия на Львівщині керує Олексій Сєров, а володіють Ольга Ярцева та Анастасія Серова. Раніше засновником був Сєров.

