План Трампа щодо підняття мит загрожує зростанням цін на бензин у США

Американським автомобілістам слід готуватися до зростання цін на бензин через плани нової адміністрації Трампа підвищити мита на імпорт продукції з Канади та Мексики.

Про це повідомляє Bloomberg.

Додаткові витрати призведуть до зростання цін на бензин на Середньому Заході на 50 центів за галон під час літнього пікового сезону водіння.

Разом Канада і Мексика постачають сім з 10 барелів нафти, що імпортуються США. Більшість з них надходить до виробників палива на Середньому Заході, а частина - до найбільшого в світі нафтопереробного хабу на узбережжі Мексиканської затоки.

Торгівельні плани Трампа суперечать іншій меті, яку поставив перед собою новий президент - скоротити внутрішні витрати на енергоносії і знизити вартість бензину до рівня нижче 2 доларів за галон.

Зазначається, що навіть попри те, що видобуток нафти в США злетів до рекордних рівнів, країна все ще потребує імпорту. Минулого року виробники палива імпортували 6,5 мільйонів барелів нафти на день, що еквівалентно видобутку Іраку та Кувейту разом узятих. Ця кількість становила 40% нафти, що перероблялася в країні.

Мита відновлять побоювання щодо інфляції і потенційно можуть завдати серйозного удару по американським виробникам палива в той час, коли маржа зменшується, що є протилежністю попереднім рокам, коли пандемія та російське вторгнення в Україну розхитали ринки і збільшили прибутки.

Читайте також: Трамп планує обвалити нафтові ціни. Наскільки це реально та як вплине на Росію?

Нагадаємо:

Дональд Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня 2025 року, пообіцяв ввести додаткові мита на весь імпорт із Канади, Мексики та Китаю одразу після початку свого терміну.