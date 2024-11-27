План Трампа по поднятию пошлин грозит ростом цен на бензин в США

Американским автомобилистам следует готовиться к росту цен на бензин из-за планов новой администрации Трампа повысить пошлины на импорт продукции из Канады и Мексики.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дополнительные расходы приведут к росту цен на бензин на Среднем Западе на 50 центов за галлон в летний пиковый сезон вождения.

Итого Канада и Мексика поставляют семь из 10 баррелей нефти, импортируемых США. Большинство из них поступает к производителям топлива на Среднем Западе, а часть – к крупнейшему в мире нефтеперерабатывающему хабу на побережье Мексиканского залива.

Торговые планы Трампа противоречат другим целям, которые поставил перед собой новый президент - сократить внутренние затраты на энергоносители и снизить стоимость бензина до уровня ниже 2 долларов за галлон.

Отмечается, что даже несмотря на то, что добыча нефти в США взлетела до рекордных уровней, страна все еще нуждается в импорте. В прошлом году производители топлива импортировали 6,5 миллиона баррелей нефти в день, что эквивалентно добыче Ирака и Кувейта вместе взятых. Это количество составляло 40% перерабатываемой нефти в стране.

Пошлины возобновят опасения по поводу инфляции и потенциально могут нанести серьезный удар по американским производителям топлива в то время, когда маржа уменьшается, что является противоположностью предыдущим годам, когда пандемия и российское вторжение в Украину расшатали рынки и увеличили доходы.

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Напомним:

Дональд Трамп, вступивший в должность президента США 20 января 2025 года, пообещал ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после начала своего срока.