Кінець безмитного ввезення: імпорт електрокарів може перевищити 2 мільярди у 2025 році

За підрахунками Національного банку, у 2025 році обсяг імпорту електромобілів до України може перевищити 2 млрд дол.

Такі оцінки НБУ навів у відповіді на запит ЕП.

Зокрема, у регуляторі зазначають, що обсяги ввезення електромобілів у 2025 році змінювалися нерівномірно. На початку року в середньому завозилося електрокарів на суму 120 млн дол. на місяць, що відповідало обсягам у 2024 році. Проте в середині року ці обсяги почали зростати.

"Однак вже з травня цей показник відчутно зріс, сягнувши в середньому 200 млн дол. США на місяць. Якщо така тенденція збережеться, то імпорт у 2025 році може перевищити 2 млрд дол. США (порівняно з 1,3 млрд дол. США у 2024 році)", – припускають в НБУ.

Там відзначають, що після закінчення терміну дії пільг на безмитне ввезення електромобілів, обсяги їхнього імпорту в Україну мають скоротитися, що позитивно впливатиме на платіжний баланс. Зокрема, скороченню імпорту сприятиме накопичення запасів електрокарів, які ввозилися протягом 2025 року, коли пільги ще діяли.

"Таке скорочення імпорту триватиме до моменту суттєвого зниження запасів. Після чого очікується поступове відновлення імпорту електромобілів, який загалом за 2026 рік може повернутися до рівня 2024 року", – додали у регуляторі.

Зазначимо, що 31 грудня 2025 року завершується дія пільги на безмитне ввезення електромобілів. Самі пільги запровадили наприкінці 2017 року, а діяти вони почали з 1 січня 2018-го.

Спочатку очікувалося, що термін дії пільги мав становити 1 рік, проте згодом його неодноразово продовжували.

Пільга передбачає звільнення ввезення електромобілів від сплати ПДВ (20%) та мита (10%).

Термін дії пільги закінчується наприкінці 2025 року, тож з 1 січня 2026-го при розмитненні електрокара доведеться сплачувати додаткові податки, а відтак їхня ціна зросте.

Напередодні народні депутати проголосували за правку до законопроєкту "Про державний бюджет на 2026 рік", якою запропонували продовжити дію пільги ще на рік. Проте відповідне рішення має голосуватися окремим законом про внесення змін до Податкового кодексу, тому, зрештою, уряд не врахував цієї правки у бюджеті.

Проти продовження пільг на ввезення електромобілів виступав і голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, за словами якого через дію пільги у 2025 році держава недоотримала 14,5 млрд грн податків.

Раніше стало відомо, що зростання імпорту електромобілів через закінчення терміну дії пільг могло стати однією з причин рекордного дефіциту зовнішньої торгівлі України у 2025 році.